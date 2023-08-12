Kabar Duka! Pelukis Celeng, Ki Djoko Pekik Meninggal Dunia

YOGYAKARTA - Maestro lukis asal Jogja, Djoko Pekik meninggal dunia pada Sabtu (12/8/2023) pagi. Ki Djoko Pekik menghembuskan nafas terakhir pada pukul 08.19 WIB di Rumah Sakit (RS) Panti Rapih Yogyakarta.

Humas RS Panti Rapih, Maria Vita mengatakan Joko Pekik datang ke IGD RS Panti Rapih dengan penurunan kesadaran sekitar pukul 08.00 WIB. Pihak rumah sakit sudah berusaha menangani Pelukis yang dikenal dengan serial lukisan Celeng ini, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

"Kami belum bisa memberikan keterangan atas diagnosa Djoko Pekik," kata dia.

Setelah disucikan di kamar jenazah dan dirias oleh pihak rumah sakit, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Sembungan Kapanewon Kasihan Bantul Yogyakarta. Kerabat maupun koleganya lantas banyak yang berdatangan melayat.

Perupa sekaligus musisi Jogja, Enchik Khrisna mengaku sangat kehilangan atas kepergian maestro lukis aliran realis ini. Dia menyebut jika Ki Djoko Pekik merupakan bapak dari Seniman di Jogja yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan.

"Pak Pekik ini Bapake seniman Jogja, Gak cuman dengan seniman senior, dengan anak muda pun Pekik sangat dekat," kenang saat dihubungi.

Djoko Pekik dan karya-karyanya merupakan inspirasi baginya. Di mana dia mampu menciptakan lagu Celeng Dhegleng yang tidak bisa dilepaskan dari lukisan karya Djoko Pekik tahun 1998 lalu.

"Lagu Celeng Dhegleng emang berasal dari lukisan Pak Pekik tahun 98. Selain saya buat lagu, lukisan tersebut juga dibuat tulisan oleh Romo Sindhunata. Pak Pekik seneng banget," lanjutnya.