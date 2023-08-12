Ganjar Pranowo Pantau Penanganan Stunting di Posyandu Cilacap

CILACAP - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus menekan angka stunting di wilayah Jawa Tengah. Untuk memantau penanganan stunting, Ganjar meninjau langsung pelaksanaan posyandu tingkat desa di Kabupaten Cilacap dan memberikan bantuan alat antropometri.

Posyandu Puspa Bayu mendadak ramai saat Ganjar meninjau pelaksanaan pos pelayanan terpadu untuk pencegahan stunting.

Kedatangan Ganjar disambut meriah ibu-ibu yang sedang memeriksakan kesehatan anaknya dan warga sekitar. Ganjar langsung berinteraksi dengan memantau proses penimbangan dan pemeriksaan kesehatan bayi.

Bacapres yang didukung Partai Perindo ini berpesan kepada para ibu hamil untuk memeriksakan kandungan setidaknya enam kali selama masa kehamilan. Selain itu, pentingnya asupan gizi dan kesehatan ibu juga harus diperhatikan.