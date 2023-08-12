Tim SAR Temukan Korban Kedua Kapal Pencari Kerang Tenggelam

Tim SAR Temukan korban kedua kapal pencari kerang tenggelam (Foto: Dok Basarnas)

SEMARANG – Korban kedua yang tenggelam saat mencari kerang di Pantai Mangkang Semarang ditemukan tim SAR di hari kedua pencarian. Korban atas nama Bagas (28) warga Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Tim SAR berhasil menemukan korban, pada Sabtu (12/8/2023) sekira pukul 08.30 WIB. Kondisinya telah meninggal dunia.

"Korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan ke arah Timur dari tempat kejadian kurang lebih 500 meter dalam keadaan mengapung korban dievakuasi dengan mengunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) selanjutnya dibawa ke rumah duka" ujar Kepala Kantor SAR Semarang Heru Suhartanto pada keterangan tertulisnya, Sabtu.

Lanjut Heru, dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai.

“Terimakasih atas pelaksanaan operasinya, tim yang terlibat kembali ke kesatuannya masing-masing,” tambah Heru.