Lepas Touring Gayeng Jateng, Ganjar: Beri Contoh Tertib Lalu Lintas

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang juga Bacapres Partai Perindo melepas rombongan Jambore Touring Gayeng Jawa Tengah di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Sabtu (12/8/2023).

Touring tersebut diselenggarakan Jateng Bikers Community untuk memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah.

Acara tersebut diikuti sekitar 416 bikers dan sebagian besar adalah pegawai di lingkup Pemprov Jateng. Turut serta dalam rombongan itu Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.

BACA JUGA:

Rombongan akan melakukan aksi sosial dengan menyerahkan bantuan sosial berupa 300 paket sembako dari komunitas, 400 paket sembako bantuan BAZNAS Jateng, dan 206 paket minyak goreng dari Dinas Sosial Pemprov Jateng. Bantuan akan disalurkan ke Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, dan Desa Losari, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

"Ini teman-teman sedang merayakan hari kemerdekaan Indonesia dan hari jadi Provinsi Jawa Tengah juga. Mereka membuat aksi sosial. Tentu saya senang karena spirit nilai kemanusiaannya dilaksanakan. Beberapa titik nanti akan mereka tuju untuk memberikan bantuan-bantuan," kata Ganjar Pranowo saat melepas rombongan touring.

Ganjar berpesan kepada peserta touring dan juga komunitas biker di Jawa Tengah agar selalu memberikan contoh tertib berlalu lintas. Ganjar juga mengapresiasi peserta touring, karena tidak memakai dan memamerkan motor mewah.

Misalnya, Wagub Taj Yasin yang menunggangi Vysatic yang merupakan modifikasi Vespa Super 150. Motor itu sebelumnya berbahan bakar fosil dan sudah dikonversi menjadi bahan bakar listrik.

"Saya minta untuk memberikan contoh bagaimana tertib lalu lintas yang dikerjakan oleh kawan-kawan. Tentu saja sekaligus saya berpesan, ini kesempatan juga bertemu dengan komunitas-komunitas yang ada di Pemprov, ya tidak ada motor-motor yang mewah, motornya biasa saja jadi tidak sedang flexing hal-hal yang tidak menyenangkan begitu," ungkap Ganjar.