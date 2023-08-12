Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Lepas Touring Gayeng Jateng, Ganjar: Beri Contoh Tertib Lalu Lintas

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:04 WIB
Lepas Touring Gayeng Jateng, Ganjar: Beri Contoh Tertib Lalu Lintas
Ganjar saat melepas peserta Touring Gayeng Jawa Tengah (Foto: IST)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang juga Bacapres Partai Perindo melepas rombongan Jambore Touring Gayeng Jawa Tengah di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Sabtu (12/8/2023).

Touring tersebut diselenggarakan Jateng Bikers Community untuk memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah.

Acara tersebut diikuti sekitar 416 bikers dan sebagian besar adalah pegawai di lingkup Pemprov Jateng. Turut serta dalam rombongan itu Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.

 BACA JUGA:

Rombongan akan melakukan aksi sosial dengan menyerahkan bantuan sosial berupa 300 paket sembako dari komunitas, 400 paket sembako bantuan BAZNAS Jateng, dan 206 paket minyak goreng dari Dinas Sosial Pemprov Jateng. Bantuan akan disalurkan ke Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, dan Desa Losari, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

"Ini teman-teman sedang merayakan hari kemerdekaan Indonesia dan hari jadi Provinsi Jawa Tengah juga. Mereka membuat aksi sosial. Tentu saya senang karena spirit nilai kemanusiaannya dilaksanakan. Beberapa titik nanti akan mereka tuju untuk memberikan bantuan-bantuan," kata Ganjar Pranowo saat melepas rombongan touring.

Ganjar berpesan kepada peserta touring dan juga komunitas biker di Jawa Tengah agar selalu memberikan contoh tertib berlalu lintas. Ganjar juga mengapresiasi peserta touring, karena tidak memakai dan memamerkan motor mewah.

Misalnya, Wagub Taj Yasin yang menunggangi Vysatic yang merupakan modifikasi Vespa Super 150. Motor itu sebelumnya berbahan bakar fosil dan sudah dikonversi menjadi bahan bakar listrik.

"Saya minta untuk memberikan contoh bagaimana tertib lalu lintas yang dikerjakan oleh kawan-kawan. Tentu saja sekaligus saya berpesan, ini kesempatan juga bertemu dengan komunitas-komunitas yang ada di Pemprov, ya tidak ada motor-motor yang mewah, motornya biasa saja jadi tidak sedang flexing hal-hal yang tidak menyenangkan begitu," ungkap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement