INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Bantu Nelayan, Ganjar Dorong Pengembangan Kapal Bertenaga Listrik Harga Terjangkau

Heri Susanto , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:04 WIB
Bantu Nelayan, Ganjar Dorong Pengembangan Kapal Bertenaga Listrik Harga Terjangkau
Ganjar Pranowo saat menaiki kapal bertenaga listrik di Cilacap. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

CILACAP - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong pihak terkait untuk mengembangkan mesin kapal bertenaga listrik. Termasuk sarana-prasarana serta fasilitas pendukung lainya.

Kepada produsen, Ganjar meminta harga jual dari mesin kapal bertenaga listrik ini sama dengan mesin berbahan BBM agar tidak memberatkan para nelayan.

“Kalau ini tidak dapat insentif enggak bisa. Maka baik juga kalau ekosistemnya ini dibangun untuk pertama di Cilacap. Yok kita iuran kita bantu, kita kasih insentif ke nelayan. Dari PLN bantu, dari perusahaannya bantu, dari pemkab pemprov sampai pusat kita bangun ekosistemnya sehingga nelayan di sini ganti kapal,” kata Ganjar, Jumat (11/8/2023).

Hal itu disampaikan Ganjar saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat siang. Di sana Ganjar meluncurkan mesin kapal nelayan bertenaga listrik.

Bertempat di Pantai Teluk Penyu, Ganjar meluncurkan kapal nelayan bertenaga mesin yang diharapkan menjadi solusi bagi para nelayan untuk menghemat biaya operasional saat melaut.

Pada kesempatan ini, Ganjar menaiki perahu nelayan yang menggunakan mesin bertenaga listrik. Bersama para nelayan, Ganjar merasakan langsung perahu bertenaga listrik dengan mengitari Pantai Teluk Penyu.

Ganjar mengatakan, penggunaan mesin kapal bertenaga listrik ini merupakan inovasi energi yang ramah lingkungan. Dengan energi listrik, dapat mengurangi penggunaan bbm BBM berbahan fosil sehingga dapat mengurangi polusi udara. Terlebih mesin bertenaga listrik ini dapat menyejahterakan nelayan karena para nelayan dapat menekan biaya operasional saat melaut.

“Hari ini produknya sudah jadi. Hari ini kita sudah bisa bekerja sama dengan beberapa negara, tapi sudah cukup bagus. Sekarang kita harus mempraktikkan,” tutur Ganjar.

Mesin kapal bertenaga listrik ini telah diujicobakan dan digunakan sejumlah nelayan untuk melaut selama sepekan ini. Mesin kapal ini digerakkan dengan tenaga listrik yang tersimpan di baterai.

