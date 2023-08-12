Advertisement
HOME NEWS JATENG

Buka Jateng Great Sale 2023, Ganjar: Ini Kesempatan UMKM Tumbuh

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:14 WIB
Buka Jateng Great Sale 2023, Ganjar: Ini Kesempatan UMKM Tumbuh
Ganjar saat membuka Jateng Great Sale 2023. (Foto: Dok Ist)
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuka Jateng Great Sale 78 di The Park Mall Semarang, Jumat (11/8/2023) malam. Hadir dalam acara itu, Ketua Kadin Jateng, Harry Noryanro Sudiro dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo mengundang seluruh masyarakat Indonesia datang ke Jawa Tengah pada Agustus ini. Sebab pada 11-24 Agustus 2023, akan banyak diskon di acara Jateng Great Sale 2023.

"Ayo datang ke Jateng, karena akan banyak diskon yang diberikan. Ada diskon di mall, restoran, hotel, retail dan produk UMKM Jawa Tengah," kata Ganjar.

BACA JUGA:

Bantu Nelayan, Ganjar Dorong Pengembangan Kapal Bertenaga Listrik Harga Terjangkau 

Event Jateng Great Sale, lanjut Ganjar, menjadi cara agar masyarakat datang ke Jateng. Dengan diskon menarik yang diberikan, maka orang akan belanja sehingga perekonomian akan bisa tumbuh.

"Ini kesempatan untuk UMKM kita agar ekonomi menggelinding. Maka saya minta Kabupaten/Kota terlibat aktif dengan menyiapkan UMKM unggulannya," jelas Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

Event ini lanjut Ganjar juga sebagai cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jateng. Pada triwulan II 2024, Jateng mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen dan di atas nasional yang hanya 5,17 persen.

 BACA JUGA:

"Pertumbuhan ekonomi kita bagus, meskipun tidak meloncat, tapi seiring dengan pertumbuhan nasional, kita sedikit lebih tinggi. Dan ini kita jaga dengan banyak event seperti ini," pungkasnya.

