Suhu Ekstrem di Dieng, Kopi Susu Berubah Jadi Es Krim

BANJARNEGARA - Kemunculan fenomena embun es atau embun beku di Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan.

Wisatawan bahkan ada yang melakukan eksperimen meletakan kopi susu di area terbuk berubah menjadi es krim akibat suhu dingin ekstrim hingga minus 5 derajat celcius .

Tidak hanya kopi susu, wisatwan yang meletakan air pada sebuah wadah pun berubah menjadi es batu dalam sekejap.

Penurunan suhu di Dieng saat ini terus terjadi. Embun es sudah muncul selama 6 hari berturut-turut dengan suhu pagi hari rata-rata antara minus 5 hingga minus 7 derajat celcius.

Kondisi suhu ektrim inipun membuat air yang ada di area terbuka membeku dan berubah menjadi es balok.