Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hormati Jasa-Jasa Tokoh Bangsa, Relawan Ganjar Ziarah Makam Wali

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:54 WIB
Hormati Jasa-Jasa Tokoh Bangsa, Relawan Ganjar Ziarah Makam Wali
Relawan Ganjar Pranowo ziarah ke makam wali (Foto : Istimewa)
A
A
A

KLATEN - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) menuntaskan rangkaian kegiatan Ziarah Wali Enam untuk mengenang dan menghormati jasa tokoh-tokoh Nusantara. Makam Raden Ngabehi Ronggo Warsito yang berada di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menjadi titik penutup Ziarah Wali Enam.

Acep Amirudin selaku Koordinator Nasional Santri Dukung Ganjar mengatakan, pihaknya melibatkan jemaah majelis taklim yang diikuti tidak kurang dari 150 peziarah selama rangkaian kegiatan Ziarah Wali Enam.

Keenam makam yang diziarahi Santri Dukung Ganjar, yakni makam Mbah Sholeh Darat Semarang, makam Raden Fatah, makam Sunan Kalijaga, makam Sunan Muria, makam Sunan Kudus, dan terakhir makam Raden Ngabehi Ronggo Warsito.

"Ini adalah pertama kali kami melaksanakan kegiatan ziarah bersama masyarakat, karena sebelumnya kami lokasinya di pondok pesantren dan majelis taklim. Nah, ada usulan dari masyarakat supaya melaksanakan ziarah," ujar Acep dalam keterangannya, Sabtu (12/8/2023).

Adapun tujuan dilaksanakannya Ziarah Wali Enam untuk mengenang dan meneladani kebaikan yang telah diwariskan para tokoh yang diziarahi.

Contohnya, Raden Ngabehi Ronggo Warsito yang dikenal sebagai seorang intelektual yang menulis banyak hal tentang kehidupan. Pemikirannya tentang dunia tasawuf tertuang dalam Serat Wirid Hidayat Jati, pengamatan sosialnya termuat dalam Serat Kalatidha, dan kelebihannya dalam dunia ramalan tercatat dalam Serat Jaka Lodhang.

Total karya yang dihasilkan oleh Raden Ngabehi Ronggo Warsito berjumlah sekitar 50 karya dalam bentuk sekar macapat (puisi) dan prosa. Karya ciptaannya dianggap membantu mengobarkan semangat perjuangan masyarakat dalam melawan penjajah pada masanya.

Acep pun menjelaskan, terdapat banyak nilai-nilai yang dapat dipelajari dari para tokoh yang diziarahi untuk kemudian diterapkan di kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara.

"Inti ziarah ini ada dua poin, yang pertama mengingat siapa sosok yang kami ziarahi dan yang kedua mengingat dampak apa yang diberikan sosok tersebut dalam kehidupan kita," jelas Acep.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement