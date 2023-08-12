Tinjau Lokananto Usai Revitalisasi, Ganjar dan Gibran Lihat Rekaman Pidato Soekarno

SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau Lokananta pasca direvitalisasi. Studio rekaman legendaris itu, kini memiliki wajah baru dengan lebih banyak ruang terbuka dan penempatan yang lebih tertata.

Pada kesempatan itu, Ganjar Pranowo didampingi oleh Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Kedua kepala daerah ini pun bersama-sama mengunjungi area galeri dan studio di Lokananta.

Di dalam galeri Lokananta ini ada beberapa ruang, seperti galeri linimasa, gamelan, diskografi, bengawansolo, proklamasi, ruang pamer pustaka, Toko Lokananta dan Anekanada.

“Ini sudah digitalisasi semua yaa,” tanya Ganjar saat memasuki ruang diskografi bersama Gibran, Sabtu (12/8/2023).

Beberapa rekaman legendaris yang didigitalisasi antara lain rekaman saat Presiden Soekarno memberikan pidato Manipol Usdek. Adapula seri rakaman album yang dinyanyikan pemenang sayembara Bintang Radio.

Ganjar dan Gibran pun bersama-sama mengunjungi linimasa, salah satu dari 9 ruangan di area tersebut, untuk melihat artefak-artefak perjalanan musik dari tahun 1951 sampai saat ini. Ruangan ini menjelaskan secara detail terkait timeline dan perjalanan Lokananta.