Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tinjau Lokananto Usai Revitalisasi, Ganjar dan Gibran Lihat Rekaman Pidato Soekarno

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |21:46 WIB
Tinjau Lokananto Usai Revitalisasi, Ganjar dan Gibran Lihat Rekaman Pidato Soekarno
Ganjar Pranowo di Surakarta (foto: dok ist)
A
A
A

SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau Lokananta pasca direvitalisasi. Studio rekaman legendaris itu, kini memiliki wajah baru dengan lebih banyak ruang terbuka dan penempatan yang lebih tertata.

Pada kesempatan itu, Ganjar Pranowo didampingi oleh Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Kedua kepala daerah ini pun bersama-sama mengunjungi area galeri dan studio di Lokananta.

Di dalam galeri Lokananta ini ada beberapa ruang, seperti galeri linimasa, gamelan, diskografi, bengawansolo, proklamasi, ruang pamer pustaka, Toko Lokananta dan Anekanada.

“Ini sudah digitalisasi semua yaa,” tanya Ganjar saat memasuki ruang diskografi bersama Gibran, Sabtu (12/8/2023).

Beberapa rekaman legendaris yang didigitalisasi antara lain rekaman saat Presiden Soekarno memberikan pidato Manipol Usdek. Adapula seri rakaman album yang dinyanyikan pemenang sayembara Bintang Radio.

Ganjar dan Gibran pun bersama-sama mengunjungi linimasa, salah satu dari 9 ruangan di area tersebut, untuk melihat artefak-artefak perjalanan musik dari tahun 1951 sampai saat ini. Ruangan ini menjelaskan secara detail terkait timeline dan perjalanan Lokananta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement