Lewat Hetero Space dan KUR Super Mikro, Ganjar Wujudkan UMKM Jateng Go Internasional

SURAKARTA - Komitmen Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam mendorong perkembangan UMKM semakin terwujud. Hal itu dibuktikan dengan nilai ekspor yang mencapai US$ 2,5 miliar dan membuat Jateng surplus US$ 708 juta hingga triwulan I tahun 2023.

Selama dua periode kepemimpinannya sejak 2013 - 2023, UMKM banyak difasilitasi pengembangan. Salah satu terobosan Ganjar adalah Hetero Space.

Lewat kreatif hub itu, Ganjar Pranowo menjawab berbagai kebutuhan pengetahuan UMKM sebelum menjual produknya.

“Kalau sudah belajar mulai pembukuan, packaging, branding, bahkan ketika dia mau mempromokan produknya itu dia harus belajar fotografi. Maka kita butuh semacam kreatif hub,” ucap Ganjar dalam acara Flexing Lokal bareng Google dan YouTube yang diselenggarakan Google Indonesia di Lokananta, Jalan Laweyan, Surakarta, Sabtu (12/8/2023).

Setelah diberikan pelatihan, UMKM kemudian diberikan akses modal. Menurut Ganjar, hal ini yang kerap dikeluhkan UMKM setelah punya rencana penjualan.

Sebab itu, Ganjar meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dengan bunga hanya 3 persen pertahun. Menggandeng Bank Jateng, akses modal yang Ganjar inisiasikan dapat membantu UMKM mengembangkan usahanya.

“Tugas kita kemudian mendampingi. Terus kalau suku bunganya segini kita tidak bisa. Terus kita mencoba mendampi mereka beberapa kebijakan kita ambil bisa lewat penurunan suku bunga,” katanya.