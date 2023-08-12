Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Malang Terima Bantuan Usaha

MALANG - Keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang menerima bantuan peralatan usaha di hari peringatan ulang tahun Arema tepat pada Jumat 11 Agustus 2023. Bantuan tersebut diberikan oleh Polres Malang ke sejumlah keluarga korban tragedi Kanjuruhan demi memulihkan dan mendukung perekonomian secara berkelanjutan.

Bantuan yang diberikan meliputi alat usaha seperti mesin pembuat adonan kue, rombong, dan gerobak untuk sarana berjualan serta bantuan permodalan. Bantuan tersebut diberikan kepada tiga keluarga korban, yang memiliki potensi dalam usaha masing-masing.

Tiga keluarga korban penerima bantuan yakni Darmiasih (43), warga Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, yang menerima rombong untuk berjualan minuman jus buah. Sementara Andri Hermawan (26), warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, diberikan gerobak untuk berjualan sayur keliling.

Bantuan juga diberikan kepada Eka Wulandari (43), warga Desa Watugede, Kecamatan Singosari, menerima peralatan berupa mesin pembuat adonan kue dan pencetak kue untuk berjualan makanan ringan dan kue kering.

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana menjelaskan, bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk terus mendampingi serta memberikan perhatian kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Bantuan ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian secara ekonomi.

"Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda sebagai komitmen dari Polda Jawa Timur dan Polres Malang untuk terus mendampingi terus memberikan perhatian kepada keluarga korban. Diharapkan keluarga korban dapat memulai kembali usaha mereka dan meraih kembali kemandirian ekonomi," ucap Putu Kholis Aryana, di Mapolres Malang.

Selain itu, dirinya juga mengajak paguyuban korban tragedi Kanjuruhan atau keluarga korban untuk memberikan masukan dan informasi kepada kepolisian, jika mereka membutuhkan bantuan usaha lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi keluarga korban.

Ia menyebut, ke depan pihaknya akan terus merealisasikan upaya-upaya untuk mendukung keluarga korban Kanjuruhan seperti yang telah dilakukan. Bantuan yang diberikan akan menyesuaikan dengan keterampilan maupun jenis usaha yang dibidangi.

“Mohon berkenan dari paguyuban atau dari keluarga korban bisa memberikan informasi kepada kami agar nanti kegiatan penyaluran bantuan ini bisa kita kerjakan setiap bulannya,” ungkapnya.