Relawan Ganjar Pranowo Dukung Inovasi Pelaku UMKM di Jombang

JOMBANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kowarteg Indonesia mendukung inovasi pelaku UMKM di Jombang dengan mengadakan pelatihan usaha mikro kuliner dengan membuat hidangan kue brownies kukus kepada puluhan masyarakat di Desa Sanggar Arum, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (11/8).

"Pelatihan ini kan kebutuhan di masyarakat cukup tinggi dan bahan-bahannya mudah dijangkau, serta alat-alatnya pun bisa dilalukan dengan handmade," ujar Koordinator Kowarteg Indonesia di Jawa Timur Kiki Kurniawan, dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (12/8/2023).

Dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, Kiki mengaku Kowarteg Indonesia didukung oleh masyarakat di lingkungan sekitar.

Dirinya menilai, hal tersebut bisa memberikan dampak dalam menumbuhkan sektor ekonomi baru di sektor kuliner dengan pengelolaan secara berkesinambungan. Selain itu juga, hasil dari pelatihan membuat brownies kukus bisa dipraktikkan saat momen-momen berkumpul warga setempat.

"Alhamdullilah warga merasa senang karena ini bermanfaat dalam menambah ilmu dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan produk UMKM, khususnya untuk ibu-ibu majelis taklim dan PKK, biasanya beli tapi dengan adanya pelatihan seperti ini kan, bisa membuat sendiri," ucap Kiki.

Kegiatan tersebut, dilakukan sebagai sarana konsolidasi dan bentuk komitmen Kowarteg Indonesia dalam mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo maju dalam kontestasi pilpres di 2024 mendatang.

"Selain silaturahmi, kami ingin memberikan sosialisasi kepada warga bahwa Kowarteg Indonesia sangat mendukung Pak Ganjar untuk menjadi Presiden di 2024," ucap Kiki.