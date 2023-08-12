Advertisement
HOME NEWS JATIM

Peringati HUT Ke-78 RI, KAI Daop 8 Surabaya Hadirkan Tiket Promo 78% hingga Tarif Hanya Rp78.000

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |12:58 WIB
SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menggelar promo "Satset" (Saatnya Merdeka dari Macet) dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI. Pada promo ini, 19 kereta api jarak jauh mendapatkan diskon bayar hanya 78% hingga harga tiket Rp78.000.

Promo Satset ini berlangsung untuk pemesanan dari tanggal 16 hingga 18 Agustus 2023, untuk keberangkatan tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023. Promo tersebut hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi Access.

 BACA JUGA:

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, Promo Satset ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen HUT ke-78 RI. KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian naik kereta api dengan tarif yang sangat terjangkau.

Terdapat dua mekanisme pada Promo Satset. Pertama, Promo Reguler dimana pelanggan cukup membayar tiket sebesar 78% dari subkelas terendah kereta api jarak jauh kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Secara keseluruhan, KAI menyediakan 13.140 tiket kereta api jarak jauh untuk Promo Reguler ini.

Kedua yaitu Promo Flash Sale dimana KAI menjual tiket hanya Rp78.000 saja untuk kereta api jarak jauh kelas eksekutif. Tiket Promo Flash Sale dapat dibeli pada pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB. Kemudian pukul 19.00 WIB hingga 20.00 WIB selama promo berlangsung. "Terdapat 6.920 tiket kereta api jarak jauh untuk Promo Flash Sale ini," kata Luqman, Sabtu (12/8/2023).

      
