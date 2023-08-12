Advertisement
HOME NEWS JATIM

Warga Sumenep Geger, Muncul Suara Dentuman Misterius dari Dalam Tanah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:45 WIB
Warga Sumenep Geger, Muncul Suara Dentuman Misterius dari Dalam Tanah
Polisi mengecek lokasi suara dentuman di Sumenep. (FotoL Diwan MZ)
A
A
A

SUMENEP - Warga Desa Muncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, dibuat panik dengan suara misterius yang berasal dari bawah tanah, Sabtu (12/8/2023)

Akibatnya sejumlah warga berhamburan ketakutan dan keluar dari dalam rumahnya. Fenomena aneh yang terjadi di Sumenep tersebut bermula sejak pukul 09.45 WB dan berakhir pukul 10.30 WIB. 

 BACA JUGA:

Seorang warga, Hazmi menuturkan warga sangat khawatir dengan kejadian aneh tersebut. Pemilik rumah yang menjadi pusat dentuman dikatakan sudah mengungsi. Barang jualan di toko juga dibawa mengungsi karena khawatir terjadi hal tidak diinginkan. 

 BACA JUGA:

Meski suaranya beraturan seperti pekerja memukulkan benda keras, ia memastikan di sekitar lokasi itu tidak ada aktivitas galian apa pun yang bisa menimbulkan dentuman dan getaran. Hamzi berharap kejadian itu merupakan fenomena alam biasa yang tidak menimbulkan bencana. 

Halaman:
1 2
      
