HOME NEWS JATIM

Perindo dan PDIP Jombang Perkuat Kerja Sama Menangkan Ganjar Pranowo

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:45 WIB
Perindo dan PDIP Jombang Perkuat Kerja Sama Menangkan Ganjar Pranowo
Partai Perindo dan PDIP Jombang perkuat kerja sama menangkan Ganjar Pranowo (Foto: Mukhtar Bagus)
A
A
A

JOMBANG - Pengurus DPC PDI Perjuangan (PDIP) berkunjung ke kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (12/8/2023) siang.

Kehadiran mereka ke markar Perindo yang berada di Jalan KH Hasyim Asyari dipimpin langsung Ketua DPC Sadarestuwati. Mereka disambut dengan baik oleh para pimpinan dan kader Partai Perindo.

Kemudian, pengurus Partai Perindo dan PDIP menggelar pertemuan santai di ruang tengah kantor DPD Partai Perindo. Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang, Ahmad Tohari mengatakan, sangat bergembira dan menyambut baik kedatangan para pengurus dan tokoh PDIP.

Ahmad Tohari berharap, silaturahmi tersebut dapat memperkuat kerja sama yang sudah dijalin para pimpinan partai di tingkat pusat untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo.

Selain itu, kerja sama kedua partai ini diharapkan tak hanya terkait Pilpres saja. Namun, juga bisa dilakukan dalam penentuan Pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati Jombang pada 2024 mendatang.

