INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kecanggihan Pisau Seharga Rp5 Miliar, Operasi Bayi Kembar Siam di RSSA Malang Cuma Sejam

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |16:51 WIB
Kecanggihan Pisau Seharga Rp5 Miliar, Operasi Bayi Kembar Siam di RSSA Malang Cuma Sejam
Operasi bayi kembar siam di RSSA Malang (Foto: Avirista M)
A
A
A

MALANG - Keberhasilan operasi pemisahan bayi kembar siam tak bisa dilepaskan dari pisau canggih yang dimiliki Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang. Pisau ini diklaim memudahkan dan mempercepat proses operasi pemisahan kedua bayi kembar siam berhimpitan liver dan tulang dada.

Dokter spesialis bedah RSUD Soetomo dr. Purwadi menyatakan, kecanggihan teknologi membuat operasi pemisahan bayi kembar siam pertama di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang, berlangsung cepat. Salah satu teknologi yang digunakan yakni penggunaan harmonic scalpel.

"Jadi (pemisahan) liver dengan peralatan beliau (yang dimiliki RSSA Malang), yang disebut harmonic scalpel," kata dr. Purwadi yang menjadi pemantau tim dokter gabungan RSSA Malang, Sabtu siang (12/8/2023).

Menurutnya, alat semacam pisau pembedah ini cukup canggih dan bisa membedah perut dan meminimalisir pendarahan. Peralatan itu disebut Purwadi dibeli RSSA Malang dari Surabaya seharga Rp5 miliar.

"Harmonic scalpel kita beli di Surabaya itu, waktu itu tahun berapa harganya Rp5 miliar. Beli pisau saja kok harganya Rp5 miliar, pertama kali dengan harmonic scalpel ini. Maka, kita memotong dinding ini, dinding perut, pakai harmonic scalpel cepat," tutur dia.

"Jadi, kita waktunya satu jam sudah bisa, coba kalau pisau biasa berapa lama waktunya yang kita butuhkan. RSSA sudah punya, nggak usah pinjam potong sekaligus menghentikan pendarahan," imbuhnya.

