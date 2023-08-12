Kebakaran 4 Rumah di Garut, Kerugian Ditaksir Rp1,2 Miliar

GARUT - Sebanyak empat rumah terbakar dan dua lainnya terdampak dalam kebakaran hebat di permukiman padat penduduk Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Sabtu (12/8/2023). Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Garut dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang terjadi pukul 05.20 WIB.

Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir hingga Rp1,2 miliar.

Lokasi rumah yang terbakar terletak di Kampung Kaum Lebak RT05 RW08, Kelurahan Paminggir. Cukup berdekatannya rumah-rumah milik warga di permukiman itu, membuat Damkar Garut mengerahkan sedikitnya tiga unit kendaraan pemadam ke lokasi untuk menjinakan api dan mencegah kebakaran meluas.

"Tiga unit kendaraan pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran pagi tadi, seusai kami menerima laporan kebakaran di Kampung Kaum Lebak dari warga," kata Komandan Regu 2 Hendra Rahadian.

Kebakaran membuat warga di permukiman tersebut panik. Beberapa diantara mereka membantu mengevakuasi barang dari dalam rumah, sementara lainnya mencoba membantu petugas dalam upaya pemadaman.

Sempitnya ruang gerak di Kampung Kaum Lebak membuat pemadaman dilakukan dengan cara menaiki atap rumah-rumah warga sekitar, untuk menyemprotkan air langsung ke lokasi api. Hendra Rahadian menyebut upaya pemadaman menggunakan pola I B atau menyemprotkan air yang bersumber dari mobil pemadam.

Dia mengatakan, dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Namun demikian, lanjutnya, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebaran di wilayah permukiman ini.

"Dugaan sementara dari korsleting listrik yang menyebabkan api merambat ke beberapa bagian dari rumah yang mudah terbakar," ujarnya.