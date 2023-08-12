Terinspirasi Ganjar, Relawan Gali Peluang UMKM untuk Milenial di Bandung

JAKARTA - Terinspirasi sosok Ganjar Pranowo yang mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), relawan terus bergerak untuk memberikan pelatihan ke masyarakat. Salah satu yang potensial adalah menggeluti usaha makanan Jepanag atau Japanese food.

Makanan Jepang belakangan cukup digandrungi oleh beberapa kalangan, dari muda sampai tua. Tak jarang, beberapa menu seperti chicken teriyaki, yakiniku, katsu, minuman ocha, dan lain sebagainya ditemukan di stan-stan pusat kuliner dan penganan.

Artinya, makanan itu bisa dijadikan sebagai peluang bisnis bagi pelaku UMKM. Melihat peluang tersebut, sukarelawan Ganjar Sejati menginisiatori pelatihan memasak Japanese food bagi kaum milenial dan ibu-ibu di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (12/82023).

Koordinator Wilayah Ganjar Sejati Bandung Raya Imam Turniman mengatakan, dalam pelatihan ini, pihaknya menyasar berbagai kalangan, mulai kaum milenial hingga ibu-ibu rumah tangga. Menurut dia, puluhan peserta yang hadir sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan ini.

"Kami melaksanakan pelatihan memasak Japanese food untuk masyarakat Kampung Tagog Kulon, Desa Cimekar. Yang hadir pada kesempatan ini adalah ibu-ibu, perwakilan karang taruna, dan masyarakat umum," ungkapnya, dalam keterangannya, Sabtu.

Imam menyatakan para peserta diajari cara memasak chicken teriyaki dan yakiniku. Menurut dia, pelatihan ini digelar untuk menambah kreativitas milenial dan ibu-ibu dalam membuat kuliner, sehingga masakan mereka lebih inovatif serta kekinian.

"Sukarelawan Ganjar Sejati melihat potensi masyarakat tentang kuliner. Karena itu, kami pikir kuliner sebagai peluang usaha untuk masyarakat yang sangat bagus," ucapnya.

Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo ini juga menghadirkan seorang chef yang juga berkecimpung dalam usaha kuliner japanese food agar para peserta lebih memahami dan mudah mempraktikkannya di rumah.

"Masyarakat kesulitan mencari resep dan praktiknya. Karena itu, Ganjar Sejati menghadirkan chef yang ahli untuk mengenalkan masakan Jepang dan mempratikkannya di hadapan masyarakat," katanya.

Ganjar Sejati juga akan memberikan pendampingan lanjutan hingga warga di Kabupaten Bandung yang ikut pelatihan ini mahir membuat masakan asal Negeri Sakura tersebut.

Imam berharap setelah adanya kegiatan ini, warga termotivasi dan membuka usaha kuliner, sehingga ke depan mampu mengangkat perekonomian keluarga.