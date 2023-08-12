Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Polisi Gadungan Tipu Seorang Wanita di Palembang, Motor Dibawa Kabur

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:10 WIB
Polisi Gadungan Tipu Seorang Wanita di Palembang, Motor Dibawa Kabur
Polisi gadungan tipus kekasihnya (Foto Ilustrasi : Okezone.com)
A
A
A

PALEMBANG - Pria berinisial MAF (22), warga Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), ditangkap tim Satreskrim Polsek Ilir Barat I, lantaran menipu kekasihnya dengan mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Ilir Barat I dan berhasil membawa kabur motor milik kekasihnya.

Kapolsek Ilir Barat I Kompol Ginanjar Aliya Sukmana mengatakan, terungkapnya aksi tersangka ini setelah korbannya Fingki Meriska (19) melaporkan ke Polsek Ilir Barat I. Sehingga tim kita langsung bergerak menangkap tersangka yang sedang berada di kosan.

"Tersangka ini mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Ilir Barat I sehingga korban berhasil memperdaya korban dan berhasil mengambil uang korban sebanyak Rp7,5 juta untuk membayar kosannya,” katanya.

Selain uang, handphone korban dan sepeda motornya turut dibawa kabur oleh tersangka dan membuat korban melaporkan peristiwa itu ke Polsek Ilir Barat I.

"Kepada tersangka korban ini minta memperbaiki handphone, eh malah dijual oleh tersangka, lalu motor Beat korban juga ikut dijual oleh tersangka," katanya.

Dari hasil pemeriksaannya tersangka mengaku sebagai anggota polisi selama 6 bulan terakhir dan berhasil memikat seorang gadis yang telah dipacari selama lima bulan. Dan sengaja menjadi polisi gadungan hanya untuk sekedar gaya-gayaan. Sedangkan untuk baju kaos reskrim ia dapat dari cara memesan lewat konveksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement