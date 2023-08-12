Polisi Gadungan Tipu Seorang Wanita di Palembang, Motor Dibawa Kabur

PALEMBANG - Pria berinisial MAF (22), warga Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), ditangkap tim Satreskrim Polsek Ilir Barat I, lantaran menipu kekasihnya dengan mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Ilir Barat I dan berhasil membawa kabur motor milik kekasihnya.

Kapolsek Ilir Barat I Kompol Ginanjar Aliya Sukmana mengatakan, terungkapnya aksi tersangka ini setelah korbannya Fingki Meriska (19) melaporkan ke Polsek Ilir Barat I. Sehingga tim kita langsung bergerak menangkap tersangka yang sedang berada di kosan.

"Tersangka ini mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Ilir Barat I sehingga korban berhasil memperdaya korban dan berhasil mengambil uang korban sebanyak Rp7,5 juta untuk membayar kosannya,” katanya.

Selain uang, handphone korban dan sepeda motornya turut dibawa kabur oleh tersangka dan membuat korban melaporkan peristiwa itu ke Polsek Ilir Barat I.

"Kepada tersangka korban ini minta memperbaiki handphone, eh malah dijual oleh tersangka, lalu motor Beat korban juga ikut dijual oleh tersangka," katanya.

Dari hasil pemeriksaannya tersangka mengaku sebagai anggota polisi selama 6 bulan terakhir dan berhasil memikat seorang gadis yang telah dipacari selama lima bulan. Dan sengaja menjadi polisi gadungan hanya untuk sekedar gaya-gayaan. Sedangkan untuk baju kaos reskrim ia dapat dari cara memesan lewat konveksi.