Warga Antusias Ikuti Lomba HUT Ke-78 RI yang Diadakan Caleg Perindo Polewali Mandar

POLEWALI - Meriahkan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Partai Perindo Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat menggelar berbagai macam lomba. Antusias masyarakat dalam kegiatan yang digelar Caleg DPR Perindo, Purnawairawan Mayjend Salim S Mengga ini terlihat sejak pagi, dimana ratusan warga bekumpul.

Selain meningkatan rasa persaudaraan dan juga persatuan, namun meriahnya kegiatan juga menunjukkan bahwa Partai Perindo yang merupakan partai berlambang rajawali mengembangkan sayap bernomor urut 16 ini makin dicintai mayarakat.

Terlihat antusiasnya Masyarakat, dimana partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres pemilu 2024 Ganjar Pranowo, kian hari makin dicintai masyarakat Indonesia, khususnya Polewali Mandar.

Berbagai lomba pun di isi dalam kemeriahan hari kemerdakaan kali ini, dimana diantaranya lomba makan kerupuk yang diikuti cukup banyak peserta. Uniknya lomba makan kerupuk ini berbeda dengan yang lain, tak hanya mengandalkan mulut untuk menghabiskan kerupuk yang diikat pada seutas tali, namun juga peserta harus mengendalikan tali menggunakan satu kaki untuk menghabiskan kerupuk tersebut.

Selain lomba makan kerupuk, berbagai lomba juga dilaksanakan, di antaranya lomba tarik tambang, antusias peserta ini juga tak lain karena Partai Perindo dikenal sebagai partai moderen yang peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk kesejateraan.

Mereka yang ikut dalam lomba diketahui dari berbagai kalangan yang datang dari sejumlah kecamatan, dimana dalam lomba ini mereka terlihat berbaur menjadi satu, tak memandang usia, status bahkan agama.