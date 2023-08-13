Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadapi Pemilu 2024, DPW Perindo Kepri Gelar Rakorwil

Gusti Yennosa , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |00:29 WIB
Hadapi Pemilu 2024, DPW Perindo Kepri Gelar Rakorwil
DPW Perindo Kepri gelar Rakorwil (foto: dok ist)
A
A
A

KEPRI - DPW Partai Perindo Kepulauan Riau, Kepri, menggelar koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus DPW, DPC, Bacaleg dan kader, di salah satu hotel di Batam, Kepulauan Riau, pada Sabtu (12/8/2023). Kegiatan ini juga dihadiri pengurus DPP Perindo dan Walikota Batam, Muhammad Rudi.

Rapat koordinasi dimulai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi. Ratusan kader Perindo nampak antusias menyambut kegiatan rapat tersebut.

Ketua DPW Partai Perindo Kepri, Jadi Rajagukguk mengatakan, kegiatan rapat koordinasi ini dilakukan untuk menguatkan kedudukan Partai Perindo dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Selain untuk menyamakan persepsi, perspektif dan strategi dalam menghadapi pemilu 2024.

Perindo bertekad meraih suara sebanyak banyaknya, sehingga mampu mendapatkan minimal satu kursi di setiap wilayah pemilihan. Untuk itu, perindo yang dinilai sangat dekat dengan rakyat kecil akan terus berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat dengan berbagai program, sesuai arahan dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
      
