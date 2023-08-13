Bacaleg Perindo Diska Resha Fogging Permukiman di Manggarai dan Sosialisasikan KTA Asuransi

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Diska Resha Putra, menyosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi di permukiman padat penduduk di 8 RT Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023). Selain itu, Diska Resha menggelar fogging di permukiman tersebut.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Diska yang maju melalui Partai Perindo berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu terjun langsung memegang alat semprot fogging.

"Kegiatan hari ini kita fogging karena permintaan warga setempat di RW 5 Manggarai baru dua hari lalu minta untuk fogging karena mungkin untuk mencegah dari wabah penyakit DBD. Alhamdulillah sudah terlaksana hari ini," kata Diska saat ditemui dilokasi.

"Alhamdulillah di RW 5 ini kita bisa menjangkau 8 RT jadi hampir mencakupi semuanya insya Allah sisanya akan kita lanjutkan lagi," tuturnya.

Diska menjelaskan, KTA Asuransi Partai Perindo dapat mengkover kecelakaan dalam berkendara dan lainnya. Ia menyebut warga merespons positif dan sangat bahagia mendapat KTA asuransi.

"Saya juga sekaligus sosialisasi KTA berasuransi, jadi untuk mengkover kecelakaan. Alhamdulillah warga menerima program KTA berasuransi kecelakaan dan warga sangat bahagia," ucapnya.