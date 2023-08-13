Bacaleg Perindo Diska Resha Fogging Permukiman, Ketua RT di Manggarai : Alhamdulillah

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Diska Resha Putra melakukan fogging dan sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi di permukiman padat penduduk di 8 RT Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (13/8/2023).

Ketua RT 3 RW 5, Muhammad Sanusi, merespons baik program fogging yang dilaksanakan Bacaleg Partai Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu sangat baik untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD).

"Tanggapan saya syukur alhamdulillah dengan adanya program fogging ini dari Pak Diska yang mana untuk pencegahan penyakit DBD sudah terlaksana dengan baik. Bagus jangan ketika ada yang kena baru pelaksanaan," ucap Sanusi kepada wartawan di lokasi.

Ia mengungkapkan, di lingkungannya ada kasus DBD. Namun, ia memastikan tidak terlalu signifikan dan tidak ada yang meninggal dunia.

"Dari tahun ke tahun pasti ada ya namanya penyakit DBD itu pasti ada. Tapi, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Tidak ada yang sampai meninggal," katanya.

Selain itu, Sanusi menyebut, dengan adanya KTA Asuransi, sangat positif dan membantu warga kecil.

"KTA berasuransi itu sangat baik itu sangat positif. saya sebagai ketua RT sudah daftar. Sangat membantu warga kecil khususnya pengendara," ujarnya.

Sebelumnya, Diska menjelaskan selain kegiatan fogging, ia menyosialisasikan KTA Asuransi dari Partai Perindo yang mengusung Bacapres Ganjar Pranowo.

"Kegiatan hari ini kita fogging karena permintaan warga setempat di RW 5 Manggarai baru dua hari lalu minta untuk fogging karena mungkin untuk mencegah dari wabah penyakit DBD. Alhamdulillah sudah terlaksana hari ini," kata Diska saat ditemui dilokasi.