HOME NEWS NEWS

6 Tahun Jualan di Meja Tak Layak, Pedagang Gorengan Dapat Bantuan Partai Perindo

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:35 WIB
6 Tahun Jualan di Meja Tak Layak, Pedagang Gorengan Dapat Bantuan Partai Perindo
Pedagang gorengan di Bandung dapat bantuan dari Bacaleg Partai Perindo. (MPI/Arif Budianto)
BANDUNG - Partai Perindo melakukan aksi nyata dengan memberikan bantuan meja kepada pedagang gorengan bernama Nunung, warga Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Minggu (13/8/2023).

Bantuan tersebut menggantikan meja sebelumnya yang sudah tak layak.

Pemberian bantuan meja diberikan secara simbolis oleh Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil-3 John Binsar Simalango. Bantuan tersebut juga merupakan aksi nyata dari Wakil Ketua Umum Partai Perindo, yang Juga Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar Nuke Purwani.

Meja yang diberikan Perindo dibuat sangat layak, lengkap, dan bersih. Konsumen yang akan membeli merasa nyaman. Selain meja, Bacaleg Perindo memberikan beberapa wadah tempat gorengan.

Menurut John, selama bertahun-tahun, Nunung telah berjualan gorengan di tempat tersebut. Namun, meja yang digunakan untuk berjualan telah rusak dan tidak layak lagi digunakan. Meja tersebut tampak reot dan mudah ambruk.

"Semangat Ibu Nunung berjualan perlu kita bantu. Itulah makanya Perindo hadir di tengah masyarakat. Kali ini kami membantu Ibu Nunung membuatkan meja untuk berjualan gorengan juga perlengkapannya," kata dia.

Menurutnya, tak hanya memberi manfaat ekonomi bagi Nunung, ternyata gorengan yang dijual Nunung berasal dari para ibu di sekitar tempat tinggalnya. Mereka menitipkan gorengan kepada Nunung untuk dijual.

Bantuan tersebut, lanjut dia, sejalan dengan program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

