Bahagianya Pedagang Gorengan Dapat Bantuan Meja dari Partai Perindo

BANDUNG - Nenek bernama Nunung (68) tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat meja tempat jualan gorengan yang sudah reyot diganti dengan meja yang baru dari Partai Perindo. Meja tersebut lebih kokoh, bersih, dan layak untuk berjualan.

Nenek Nunung adalah warga Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, yang baru saja mendapat bantuan meja dari Partai Perindo. Bantuan itu diberikan oleh Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil-3 John Binsar Simalango; Wakil Ketua Umum Partai Perindo, yang Juga Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah; dan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar Nuke Purwani.

"Alhamdulillah saya bersyukur sekali dapat bantuan dari Perindo. Terima kasih Partai Perindo, terima kasih Pak John," kata Nunung, Minggu (13/8/2023).

Menurutnya, sudah 6 tahun dia jualan gorengan menggunakan meja yang sudah reyot itu. Terkadang dia merasa malu kepada konsumen atas kondisi meja yang tidak layak. Sementara untuk melakukan penggantian, dia tidak memiliki modal yang cukup.

"Meja ini jadi tumpuan keluarga. Karena saya dan suami mengandalkan pendapatan dari jualan gorengan. Apalagi, banyak ibu-ibu juga yang nitip gorengan untuk dijual," kata dia.

Diketahui, tempat jualan Nunung tak hanya memberi manfaat ekonomi baginya, tetapi ternyata gorengan yang dijual Nunung berasal dari ibu ibu-di sekitar tempat tinggalnya. Mereka menitipkan gorengan kepada Nunung untuk dijual.

Dengan adanya bantuan ini, dia berharap dagangannya akan semakin laku. Ekonomi keluarga bisa terbantu. Dia pun berharap Partai Perindo akan semakin maju dan sukses. Perindo dianggap sangat peduli terhadap pedagang kecil.

Bantuan tersebut, juga sejalan dengan program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.