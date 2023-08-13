Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bahagianya Pedagang Gorengan Dapat Bantuan Meja dari Partai Perindo

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:47 WIB
Bahagianya Pedagang Gorengan Dapat Bantuan Meja dari Partai Perindo
Pedagang gorengan di Bandung bahagia mendapat bantuan meja dari Partai Perindo. (MPI/Arif Budianto)
A
A
A

BANDUNG - Nenek bernama Nunung (68) tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat meja tempat jualan gorengan yang sudah reyot diganti dengan meja yang baru dari Partai Perindo. Meja tersebut lebih kokoh, bersih, dan layak untuk berjualan.

Nenek Nunung adalah warga Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, yang baru saja mendapat bantuan meja dari Partai Perindo. Bantuan itu diberikan oleh Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil-3 John Binsar Simalango; Wakil Ketua Umum Partai Perindo, yang Juga Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah; dan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar Nuke Purwani.

"Alhamdulillah saya bersyukur sekali dapat bantuan dari Perindo. Terima kasih Partai Perindo, terima kasih Pak John," kata Nunung, Minggu (13/8/2023).

Menurutnya, sudah 6 tahun dia jualan gorengan menggunakan meja yang sudah reyot itu. Terkadang dia merasa malu kepada konsumen atas kondisi meja yang tidak layak. Sementara untuk melakukan penggantian, dia tidak memiliki modal yang cukup.

"Meja ini jadi tumpuan keluarga. Karena saya dan suami mengandalkan pendapatan dari jualan gorengan. Apalagi, banyak ibu-ibu juga yang nitip gorengan untuk dijual," kata dia.

Diketahui, tempat jualan Nunung tak hanya memberi manfaat ekonomi baginya, tetapi ternyata gorengan yang dijual Nunung berasal dari ibu ibu-di sekitar tempat tinggalnya. Mereka menitipkan gorengan kepada Nunung untuk dijual.

Dengan adanya bantuan ini, dia berharap dagangannya akan semakin laku. Ekonomi keluarga bisa terbantu. Dia pun berharap Partai Perindo akan semakin maju dan sukses.  Perindo dianggap sangat peduli terhadap pedagang kecil.

Bantuan tersebut, juga sejalan dengan program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement