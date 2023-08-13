Kerja Nyata, Partai Perindo Bantu Permodalan Pemilik Tambal Ban

BANDUNG - Aksi nyata membantu masyarakat kembali ditunjukkan oleh partai berlambang Rajawali bernomor urut 16, Partai Perindo. Di mana, pemilik tambal ban atas nama Wawan mendapatkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya.

Wawan mendapatkan bantuan modal usaha untuk membeli perlengkapan tambal ban, seperti ban dalam, peralat, hingga perlengkapan lainnya seperti oli mesin. Bantuan modal usaha diberikan oleh Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil-3 John Binsar Simalango, Minggu (13/8/2023).

"Kami dari Partai Perindo memberikan bantuan kepada usaha tambal ban yang dikelola Mang Aceng dan anaknya Pak Gunawan. Anak dan bapak ini yang sudah sekian lama berusaha di sini dengan modal seadanya," kata John.

Kendati membuka usaha dengan alakadarnya, namun, semangat mereka, yaitu bapak dan juga anaknya membuat Perindo bersemangat untuk membantu. Hal ini dilakukan supaya usahanya bisa lebih meningkat dan bisa membuat kesejahteraan untuk keluarganya mereka.

Bantuan tersebut, lanjut dia, sejalan dengan program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.