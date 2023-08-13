Dapat Bantuan dari Partai Perindo, Tukang Tambal Ban : Terima Kasih

BANDUNG - Aceng tak mengira, usaha tambal ban yang telah digelutinya sejak 2014 mendapat perhatian dari Partai Perindo. Selama ini, dia membuka usaha tambal ban dengan modal seadanya.

"Selama puluhan tahun hanya membuka tambal ban seadanya. Hasilnya pun kadang minum. Apalagi kalau lagi sepi, hanya cukup untuk makan saja," kata Aceng, warga warga Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Minggu (13/8/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, tambal ban Aceng berukuran sempit berada di pinggir jalan. Tak ada spare part dalam jumlah banyak. Hanya terlihat beberapa bungkus ban serta sebuah mesin angin berusia tua penuh dengan oli.

Sehari-hari, dia bersama anaknya Wawan menunggu bengkel tambal ban tersebut. Penghasilan yang didapat, dibagi dua untuk keluarga Aceng dan Wawan. Jika lagi ramai, bengkelnya menghasilkan maksimal Rp150.000.

Dia bersyukur mendapat bantuan modal usaha dari Perindo yang diberikan oleh Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil 3 John Binsar Simalango. Bantuan modal tersebut akan digunakan untuk membeli ban dalam, oli, dan sparepart lainnya.

Dia mengaku berterima kasih kepada Partai Perindo yang telah peduli terhadap usahanya. Dia berharap, kepedulian Perindo dapat mengantarkan partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo ini menang pada pemilu mendatang.