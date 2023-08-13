Bacaleg Perindo Sosialisasi KTA Berasuransi di Koja, Masyarakat Antusias

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan (dapil) II, Andy Afandy, menyosialisasikan dan mengaktifkan KTA berasuransi. Andy yang merupakan caleg dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, menyebut ada sekitar 400 warga yang mendaftar KTA berasuransi tersebut.

Andy menyosialisasikan KTA berasuransi itu di Gang Teladan III, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Ia mengatakan, awalnya pihaknya hanya menargetkan 200 KTA berasuransi. Akan tetapi, lantaran animo masyarakat begitu antusiasme ingin mendaftar. Ia mengaku kewalahan, tapi ikut berbahagia.

"Jujur saja, kami di sini sempat keteteran saat sosialisasi dan aktivasi KTA berasuransi Perindo. Karena ternyata yang kita targetkan itu 200 orang ternyata warga sekitar malah ajak juga keluarga dan sanak saudaranya. Jadi totalnya sekitar 400 orang," kata Andy di lokasi, Minggu (13/8/2023).

Ia menyebutkan, tercatat total warga yang mendaftar, selain mengikuti program senam bersama, tak dinyana, bertambah kembali dari kedatangan warga lainnya. Ia menjelaskan, baru saja KTA berasuransi disosialisasikan, warga langsung meminta diaktivasi.

"Jadi setelah saya sosialisasikan KTA berasuransi itu, via penjelasan dan sebar formulir pendaftaran, ternyata warga mau langsung aktivasi KTA-nya. Keluarganya bahkan dipanggil juga yang sudah 17 tahun," katanya.

Andy mengungkapkan antusiasme warga ini karena manfaat jaminan keselamatan yang diberikan oleh KTA berasuransi Perindo tersebut. Andy menjelaskan, dirinya pun juga menggunakan KTA berasuransi dari program Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tersebut.

"Karena manfaat tersebut, warga menjadi antusias untuk mendaftar KTA berasuransi itu. Selain premnya sudah terbayarkan, itu gratis sampai satu tahun ke depan yakni Juni 2024," jelas Andy.