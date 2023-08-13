Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Koja Senang Putra Daerahnya Maju sebagai Bacaleg Partai Perindo

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |19:11 WIB
Warga Koja Senang Putra Daerahnya Maju sebagai Bacaleg Partai Perindo
Warga Tugu Selatan, Koja, Jakut, Mia (48) menyebut bacaleg Perindo Andy Afandy sebagai sosok yang peduli. (MPI/Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Warga Gang Teladan III, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, menyambut baik bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan (dapil) II, Andy Afandy.

Warga mengaku bangga dapat melihat Andy sebagai perwakilan masyarakat dapat memperjuangkan program bermanfaat bagi tanah kelahirannya seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan aktivasi KTA berasuransi.

Salah satu warga, Andi Sudarman (57), mengaku mengenal Andy Afandy sejak kecil. Dia pun antusias jika putra daerahnya, Andy dapat terpilih maju melenggang ke kursi parlemen tingkat Provinsi DKI Jakarta.

"Warga kami sangat bangga dengan majunya Andy sebagai bacaleg Perindo. Ini terlihat dari antusiasme warga dalam kegiatan senam warga, biasanya tidak terlalu ramai. Tetapi dengan kehadiran Andy beserta Perindo, ini membeludak sekali," kata Andi di lokasi, Minggu (13/8/2023).

Andi ikut mendaftar KTA berasuransi dalam program sosialisasi dan aktivasi oleh Andy tersebut. Andi selaku kepala keluarga itu mengajak tiga anggota keluarganya untuk mendaftar program KTA berasuransi milik partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tersebut.

"KTA berasuransi ini bermanfaat sekali. Lagipula kita kan membutuhkan juga jaminan keselamatan ini, apalagi gratis. Memang jangan sampai sih kena musibah, tetapi kita kan tidak pernah tahu. Jadi program KTA berasuransi ini dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan kami, terima kasih banyak pokoknya," katanya.

Sementara itu, warga lainnya, Mia (48) menuturkan, dirinya sudah akrab dengan sosok Andy Afandy sejak kanak-kanak. Dia mengatkan sosok Andy sudah layak untuk maju sebagai perwakilan rakyat di tingkat parlemen karena sejak kecil dikenal sebagai sosok yang ulet.

"Andy ini sejak kecil orangnya ulet. Di wilayah kami sudah biasa tahu Andy kalau dirinya peduli pada waega sekitar. Jadi tidak heran kalau Andy bisa maju sebagai bacaleg Perindo," ujar Mia.

Telusuri berita news lainnya
