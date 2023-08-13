Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Silaturahmi dan Bagikan KTA Berasuransi ke Warga Manggarai Selatan, Bacaleg Perindo Disambut Antusias

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |23:38 WIB
Silaturahmi dan Bagikan KTA Berasuransi ke Warga Manggarai Selatan, Bacaleg Perindo Disambut Antusias
Bacaleg Perindo adakan silaturahmi dan bagikan KTA Berasuransi di Manggarai, Jaksel/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Warga RW 10, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, antusias menyambut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Selain bersilaturahmi, Bacaleg Perindo juga membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi pada Minggu (13/8/2023).

Kali ini, Bacaleg Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta, Diska Resha Putra turut mengungkap kegembiraannya bisa berbaur dengan warga setempat. Bahkan, ia tak menyangka, warga sangat antusias menunggu kehadirannya.

 BACA JUGA:

"Alhamdulillah mereka terbuka lebar, saya diterima oleh keluarga RW 10 Manggarai Selatan jadi mereka menerima dan antusias tadi saya juga agak terlambat juga kebetulan sekitar 15 menit jadi mereka menunggu saya dan masih bahagia juga," ujar Diska di lokasi.

Kedatangannya, lanjut Diska, adalah bagian dari memperkenalkan diri sekaligus membagikan KTA Asuransi. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari langkah Partai untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat melalui berbagai aspek.

 BACA JUGA:

"KTA target saya kan 5.000 saat ini, dari beberapa RW saya sebar beberapa ratus beberapa ratus, karena biar RW itu kan sekarang kan ada 31 kelurahan jadi saya aktivasi hampir 1.000 saat ini, dari 5.000 KTA," imbuhnya.

"Jadi Perindo ini punya program kartu tanda anggota yang berasuransi kan dan di situ ada saldonya dia di situ bisa di klaim karena kecelakaan atau asuransi kecelakaan yang saat ini diklaim bisa Rp300 ribu, yang satu lagi Rp3 juta di santunannya, jadi masyarakat juga bisa merasakan dampak dan hasil positifnya," sambungnya.

