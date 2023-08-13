Kapal Migran Tenggelam di Channel, 6 Orang Tewas

PRANCIS – Enam orang tewas setelah sebuah kapal yang membawa migran tenggelam di Selat, lepas pantai Prancis.

Penjaga pantai Prancis mengatakan kapal itu mengalami kesulitan di laut dekat Calais pada dini hari Sabtu (12/8/2023).

Para pejabat mengatakan 59 orang, banyak dari mereka warga Afghanistan - diselamatkan oleh penjaga pantai Prancis dan Inggris.

Namun pencarian dua orang yang mungkin masih hilang telah dibatalkan.

Beberapa orang terlihat dibawa dari sekoci di Dover dengan tandu.

Tingkat cedera masih belum jelas dan jumlah pasti dari mereka yang diselamatkan berubah pada siang hari karena lebih banyak informasi dirilis.

Dikutip AFP, Philippe Sabatier, wakil jaksa penuntut umum untuk kota pesisir Prancis Boulogne, mengatakan enam orang yang tewas adalah pria Afghanistan yang diperkirakan berusia 30-an.

Dia mengatakan mereka yang diselamatkan termasuk beberapa anak dan sebagian besar dari Afghanistan, meskipun ada beberapa orang Sudan.