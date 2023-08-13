Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Kembalikan 250 Artefak Kuno yang Dicuri ke Italia, Pot hingga Lukisan Berusia 3.000 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:30 WIB
AS Kembalikan 250 Artefak Kuno yang Dicuri ke Italia, Pot hingga Lukisan Berusia 3.000 Tahun
AS kembalikan 250 artefak kuno ke Italia (Foto: Kementerian Kebudayaan Italia)
A
A
A

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) telah mengembalikan lebih dari 250 artefak kuno ke Italia setelah polisi menemukan bahwa artefak tersebut telah dicuri.

Unit seni kepolisian Italia menemukan barang-barang itu telah dijarah dan dijual ke museum AS dan kolektor pribadi pada 1990-an.

Dikutip BBC, di antara artefak berharga termasuk pot, lukisan, dan pahatan. Beberapa di antaranya berusia hingga 3.000 tahun. Beberapa mozaik bernilai puluhan juta euro.

Barang tertua berasal dari zaman Villanovan (1000 - 750BC), sedangkan artefak lainnya berasal dari peradaban Etruscan (800 - 200BC), Magna Graecia (750 - 400BC) dan Kekaisaran Roma (27BC - 476AD).

Sebagian besar artefak telah dicuri pada 1990-an, kemudian dijual melalui serangkaian dealer dengan satu pilihan tampaknya ditawarkan ke Menil Collection, sebuah museum di Houston, Texas.

Kementerian Kebudayaan Italia mengatakan artefak tersebut dipajang di Koleksi Menil. Namun juru bicara museum membantahnya dan mengatakan bahwa artefak tersebut tidak pernah menjadi bagian dari koleksi.

Juru bicara itu mengatakan museum telah ditawari artefak sebagai hadiah, tetapi malah merujuk donor ke kementerian kebudayaan Italia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/18/3001671/as-kembalikan-30-artefak-ke-indonesia-dan-kamboja-nilainya-mencapai-rp48-6-m-ErkFtY81Rm.jpg
AS Kembalikan 30 Artefak ke Indonesia dan Kamboja, Nilainya Mencapai Rp48,6 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/09/337/1791937/lima-artefak-paling-misterius-di-dunia-salah-satunya-misteri-baterai-di-tahun-2500-sm-bzRtsIjsz3.jpg
Lima Artefak Paling Misterius di Dunia, Salah Satunya Misteri Baterai di Tahun 2500 SM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/16/340/1668743/aksara-di-mata-cincin-kuno-abad-11-ini-ternyata-masih-misteri-GPZ3Z9Ie1v.jpg
Aksara di Mata Cincin Kuno Abad 11 Ini Ternyata Masih Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/08/340/1662240/wow-arkeolog-temukan-gelang-kaca-prasejarah-di-kampung-tua-papua-ladr1uULmh.jpg
Wow! Arkeolog Temukan Gelang Kaca Prasejarah di Kampung Tua Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/17/340/1491613/20-ribu-koin-kuno-peninggalan-kaisar-china-ditemukan-di-kalimantan-FcfDHUUSZM.jpg
20 Ribu Koin Kuno Peninggalan Kaisar China Ditemukan di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974//antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement