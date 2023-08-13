Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan Massal di Afsel Tewaskan 6 Orang, Polisi Buru 4 Tersangka Pelaku

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |14:07 WIB
Penembakan Massal di Afsel Tewaskan 6 Orang, Polisi Buru 4 Tersangka Pelaku
Penembakan massal di Afsel tewaskan 6 orang (Foto: Ilustrasi/123 RF)
AFSEL - Perburuan telah diluncurkan di Afrika Selatan (Afsel) setelah penembakan massal yang menewaskan enam orang.

Menurut informasi awal, empat tersangka diduga menembak para korban di Umlazi, KwaZulu-Natal, sebelum tengah malam pada Jumat (11/8/2023).

Salah satu tersangka percaya bahwa salah satu korban memiliki ID-nya, terjatuh secara tidak sengaja selama pembunuhan sebelumnya yang diinginkannya.

Diperkirakan para tersangka menembak dua orang di dalam rumah, yang ketiga di ruang belakang dan yang keempat di sebelah toilet luar, kata pernyataan polisi.

Dikutip BBC, para tersangka kemudian diduga menembak tiga orang di sebuah gubuk di dekatnya.

Salah satu korban kemudian dilarikan ke rumah sakit.

