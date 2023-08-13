Misteri Penusukan Brutal Mudjima, Mimpi Buruk Bagi Banyak Warga Korsel

SEOUL - Sebuah pisau melesat keluar di gerbong kereta bawah tanah yang penuh sesak. Seorang penyerang, mengejar pembeli, menikam secara brutal di jalan.

Mimpi buruk ini muncul di benak banyak warga Korea Selatan setelah serangan penusukan massal minggu lalu. Ini merupakan penusukan yang kedua di negara itu dalam beberapa minggu.

Pada tanggal 3 Agustus, 14 orang terluka di Seongnam, tenggara Seoul, ketika seorang pria menabrakkan mobilnya ke pejalan kaki di dekat halte kereta bawah tanah, dan kemudian berlari ke sebuah department store, tempat dia menikam sembilan orang. Seorang wanita kemudian meninggal karena luka-lukanya.

"Apa yang terjadi di Korea Selatan akhir-akhir ini?" teriak warga online setelah itu - bingung dengan penusukan back-to-back di negara yang dikenal memiliki tingkat kejahatan kekerasan yang rendah.

"Negara kami dulunya adalah salah satu yang paling aman di dunia... tapi baru-baru ini saya tidak bisa mengatakannya lagi," komentar seseorang di YouTube, dikutip BBC.

Beberapa hari sebelumnya, pada 21 Juli lalu, seorang pria lain menyerang penumpang di ibu kota, membunuh satu orang dan menikam tiga orang lagi di stasiun kereta bawah tanah. Dia kemudian memberi tahu polisi bahwa dia menjalani kehidupan yang menyedihkan dan "ingin membuat orang lain juga sengsara".