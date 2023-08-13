Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menguasai Sejumlah Wilayah, Militer Ukraina Klaim Buat Kemajuan di Selatan

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |16:56 WIB
Menguasai Sejumlah Wilayah, Militer Ukraina Klaim Buat Kemajuan di Selatan
Militer Ukraina klaim keberhasilan di wilayah selatan (Foto: Reuters)
A
A
A

KIEV - Militer Ukraina pada Sabtu (12/8/2023) mengatakan pasukannya telah membuat kemajuan di bagian selatan dengan menguasai sejumlah wilayah. Termasuk mencapai keberhasilan dekat sebuah desa utama, Robotyne.

"Arah Tavria," kata Jenderal Oleksandr Tarnavskyi, komandan pasukan Ukraina di wilayah selatan, melalui Telegram. Tavria yang ia maksud adalah kawasan area garis depan pertempuran di wilayah selatan.

"Ada wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan. Angkatan bersenjata sedang melakukan tugas mereka," ujarnya, dikutip Antara. Namun Tarnavskyi tidak menyebutkan secara terperinci di mana atau kapan kemajuan itu dicapai.

Secara terpisah, kepala staf angkatan bersenjata Ukraina mengatakan pihaknya telah "mencapai keberhasilan di daerah Robotyne dan Zaporizhzhia".

Reuters belum bisa memastikan kebenaran laporan dari medan pertempuran.

Halaman:
1 2
      
