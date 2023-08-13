Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok Ultranasionalis Denmark Bakar Al Quran di Depan Kedubes Turki

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:34 WIB
Kelompok Ultranasionalis Denmark Bakar Al Quran di Depan Kedubes Turki
Pembakaran Al Quran di Denmark (Foto: Ilustrasi/EPA)
A
A
A

DENMARK – Beberapa anggota kelompok ultranasionalis Danske Patrioter atau Patriot Denmark pada Sabtu (12/8/2023) membakar sebuah Al Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Kopenhagen, Denmark.

Kelompok itu juga membakar satu buah Quran lainnya di depan Kedutaan Besar Irak di Kopenhagen.

Para pelaku meneriakkan slogan anti-Islam saat melakukan aksi provokatif mereka, yang berlangsung dengan pengawalan polisi.

Dikutip Antara, aksi tersebut disiarkan langsung di sejumlah akun media sosial milik pelaku.

Dalam beberapa bulan terakhir, kerap terjadi pembakaran Quran, penistaan atau upaya untuk melakukan penistaan oleh kelompok Islamofobia terutama di negara negara Nordik dan Eropa utara.

Halaman:
1 2
      
