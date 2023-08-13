Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inspeksi Armada Utara, Menhan Rusia Kirim Kapal Perang ke Kutub Utara

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |18:55 WIB
LONDONMenteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menginspeksi garnisun Arktika atau kawasan Kutub Utara yang terpencil di Armada Utara. Kementerian pertahanan pada Sabtu (12/8/2023) mengatakan kunjungan ini dilakukan saat satu detasemen kapal perang dikirim ke Samudra Arktika untuk melaksanakan tugas.

Kementerian itu mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram, Shoigu menginspeksi infrastruktur militer serta kesiapan untuk tindakan melindungi dan mempertahankan fasilitas penting.

Menurut kemenhan, sebuah detasemen kapal perang, termasuk kapal perusak Wakil Laksamana Kulakov, kapal pendarat Alexander Otrakovsky dan kapal penyelamat Altai berangkat ke Kutub Utara.

Halaman:
1 2
      
