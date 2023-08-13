Polisi Tangkap Pelaku Perampokan Bersenjata di Way Bungur

LAMPUNG TIMUR - Pelaku perampokan bersenjata yang beberapa waktu lalu, beraksi di Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, berhasil ditangkap polisi.

Kapolres Lampung Timur AKBP M Rizal Muchtar, didampingi Kasat Reskrim IPTU Johanes EP Sihombing mengungkapkan bahwa pelaku perampokan tersebut berinisial RZ (51), warga Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Pihak Kepolisian menjelaskan bahwa RZ bersama rekannya, diduga merupakan pelaku perampokan dirumah MN (35) warga Kecamatan Way Bungur, pada 9 Juli 2023 lalu.

Saat beraksi, pelaku yang menggunakan senjata tajam, sempat mengancam korban dan keluarganya, kemudian menggasak barang-barang berharga, berupa puluhan gram perhiasan emas dan uang tunai, dengan nilai kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

"Pelaku saat ini sudah dibawa ke Mapolsek Way Bungur, Lampung Timur, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )