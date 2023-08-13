Buka Festival Bunga Tomohon, Ketua DPR: Hidden Gem yang Bisa Tarik Wisman

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri puncak acara Tomohon International Flower Festival 2023. Ia pun memuji kota di Sulawesi Utara itu yang dinilainya sebagai salah satu permata tersembunyi Indonesia yang menyimpan banyak potensi pariwisata untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman).

Tomohon International Flower Festival 2023 atau yang dikenal dengan nama Festival Bunga Tomohon diselenggarakan di Menara Alfa Omega Pusat Kota Tomohon. Meski telah dibuka kemarin, puncak acara Tomohon International Flower Festival 2023.

Tiba di Festival Bunga Tomohon, Puan disambut parade anak-anak yang membawa bunga serta bendera negara-negara di dunia sebagai rangkaian awal acara tersebut.

Saat membuka parade Tomohon International Flower Festival 2023, Puan didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Olly Dondokambey dan Wali Kota Tomohon Caroll Senduk. Acara ini pun dihadiri oleh sejumlah Duta Besar dan perwakilan negara-Negara sahabat.

Puan tampak memukul alat musik Tambo secara simbolis sebagai tanda dimulainya Parade bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan perwakilan duta besar.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan parade Tomohon International Flower Festival resmi dimulai,” kata Puan saat membuka parade Festival Bunga Tomohon.

Kota Tomohon berada di wilayah pegunungan dengan tanah yang subur dan cuaca sejuk sehingga mendorong masyarakat setempat untuk menumbuhkan berbagai jenis bunga dan sayuran. Oleh karenanya, Tomohon yang berjarak ±25 km dari Manado itu dikenal sebagai kota penghasil bunga.

Puan mengatakan keindahan alam Indonesia sudah lama dikagumi oleh dunia, namun kebanyakan masyarakat dunia atau wisman hanya terbatas mengetahui lokasi destinasi wisata yang punya potensi keindahan luar biasa seperti Tomohon.

“Kota Tomohon ini adalah salah satu hidden gem-nya Indonesia yang potensi pariwisatanya masih sangat besar untuk bisa dikenal oleh makin banyak wisatawan mancanegara dan domestik,” sebutnya.

“Agar Tomohon makin dikenal sebagai tujuan pariwisata Indonesia dan dunia maka sangat perlu diadakan acara-acara besar seperti Tomohon International Flower Festival yang dapat menarik kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik,” imbuh Puan.