INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Curi Ikan di Laut Natuna

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |14:29 WIB
Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Curi Ikan di Laut Natuna
Bakamla tangkap kapal pencuri ikan di Vietnam (Foto: Pen Bakamla)
NATUNA - KN Marore-322 Bakamla RI berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam, yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

Peristiwa penangkapan itu bermula saat KN Marore-322 sedang melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut, melihat adanya satu kapal yang sedang melaksanakan penangkapan ikan di perairan Indonesia pukul 09.58 WIB, pada Jumat 11 Agustus 2023.

Lalu juru radar melaporkan bahwa kapal itu tidak menyalakan AIS dan berposisi di baringan 317 jarak 12 Nm.

"Tidak tunggu lama, KN Marore-322 mendekat ke kapal target. Pada pukul 10.28 WIB dengan jarak 1,4 Nm terlihat secara visual bahwa kapal ikan tersebut merupakan KIA bendera Vietnam dengan nama lambung BD 97178 TS," demikian keterangan dari Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, Minggu (13/8/2023).

Namun sayangnya, lanjut dia, sesaat kemudian kapal target melakukan manuver dengan maksud melarikan diri dari kejaran tim VBSS KN. Marore-322.

Alhasil pada pukul 10.58 WIB, Tim VBSS berhasil menghentikan dan naik ke kapal target. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, kru, muatan, serta lokasi KIA berdasarkan GPS. 

Halaman:
1 2
      
