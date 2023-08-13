Gempa M4,7 Guncang Maluku Barat Daya Sore Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,7 mengguncang Maluku Barat Daya, Maluku, Minggu (13/8/2023), sore ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa Maluku Barat Daya berlangsung pukul 15:06 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.7, 13-Aug-2023 15:06:18WIB, Lok:6.76LS, 129.38BT (234 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:142 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )