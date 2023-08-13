Bapak-Bapak Main Bola Pakai Daster dan Jilbab Meriahkan HUT RI, Tuai Tawa Penonton





LAMPUNG UTARA - Kaum pria di LK V dan LK IV Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara merayakan HUT ke-78 RI dengan cara yang berbeda. Mereka bermain sepak bola menggunakan pakaian daster dan jilbab.

Aksi para pria di lapangan tersebut mengundang tawa dari ratusan penonton yang rata-rata dari kalangan wanita dan anak anak, ditambah lagi tingkah yang lucu ditunjukkan para peserta dengan merebut bola sambil menari.

Seorang penonton pertandingan sepak bola daster dan jilbab tersebut, Fitriyana, mengaku pertandingan yang tidak lazim itu sangat lucu dan menghibur.

"Melihat bapak-bapak menggunakan daster dan jilbab saja penonton sudah mulai tertawa. Ditambah pula cara mereka merebut bola dengan menggunakan daster," ujarnya, Minggu (13/8/2023).

Menurut dia, ini cara yang sedikit berbeda di daerahnya dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI dan cukup menghibur sekaligus menggelikan.

"Coba saja lihat bapak-bapak pakai daster, lalu merebut bola dalam pertandingan futsal. Tentu ini sangat lucu dan mengundang tawa semua penonton," ujarnya.

Hendri Yusuf salah satu pemain di lomba ini mengatakan pertandingan futsal memakai daster ini memang cara yang berbeda untuk merayakan HUT RI di daerahnya.

"Ini hanya sekadar kegiatan menghibur saja, membuat suasana lebih kocak dan meriah. Tentu tidak ada tujuan lain dari para penyelenggara kegiatan, kecuali hanya untuk menghibur warga setempat saja. Tahun sebelumnya juga kita lakukan lomba serupa," kata Hendri.

Sementara Syahroni, ketua RT I, LK IV, Kelurahan Tanjung Harapan menyebut banyak cara yang cukup kreatif yang dilakukan warga dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Namun, didaerahnya lomba ini yang dianggap cukup menarik.

"Pertandingan futsal memakai daster dan jilbab bagi kaum pria ini hanya sekadar ingin menampilkan yang berbeda dan mengundang tawa yang cukup meriah. Hebatnya lagi, para pria yang mengikuti pertandingan justru tidak merasa malu dan bahkan terlihat bersemangat," ujarnya.