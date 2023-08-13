Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gara-Gara Lampu Teplok, Nenek Tewas Terbakar di Rumahnya

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |21:36 WIB
Gara-Gara Lampu Teplok, Nenek Tewas Terbakar di Rumahnya
Nenek tewas terbakar di rumahnya. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

TANJAB BARAT – Seorang nenek di RT 04, Dusun Jati Mulyo, Desa Jati Emas, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi, tewas di rumahnya, Minggu (13/8/2023). Pasalnya, kediamannya yang ditempati sendirian itu ludes terbakar. Diduga api berasal dari lampu teplok yang digunakan sebagai penerangan saat malam hari.

Api yang tidak bersahabat tersebut langsung menghabiskan rumah nenek yang terbuat dari kayu tersebut.

”Korban bernama Minarti dan berusia 79 tahun," ujar Sekretaris Desa Jati Emas, Kecamatan Bram Itam, Mijan, Minggu (13/8/2023).

Menurutnya, almarhumah tinggal seorang diri di rumah karena anak-anaknya sudah tinggal terpisah di rumah masing-masing.

Halaman:
1 2
      
