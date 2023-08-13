Gempa Berkekuatan M3,7 Guncang Sumba Barat Daya

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,7 terjadi di daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), malam hari ini, Minggu (13/8/2023). Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 21.28 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di 31 kilometer barat daya Kecamatan Kodi. Adapun, kedalaman gempa berada di 23 kilometer di bawa permukaan laut.

"#Gempa Mag:3.7, 13-Aug-2023 21:28:11WIB, Lok:9.87LS, 118.96BT (31 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:23 Km," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.