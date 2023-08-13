Mendiang Djoko Pekik Dimakamkan di Taman Makam Seniman Giri Sapto, Ternyata Sudah Siapkan Makam Sendiri

YOGYAKARTA - Dunia seni menghembuskan kabar duka. maestro lukis asal Yogyakarta, Djoko Pekik wafat karena sakit, Sabtu (13/8/2023).

Jenazah Djoko Pekik akan dimakamkan di Komplek Pemakaman Seniman Jogja, Taman Makam Seniman Giri Sapto, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu (13/8/2023) siang ini.

"Itu permintaan Bapak dan sudah disiapkan makamnya oleh Bapak sendiri. Sudah beberapa tahun yang lalu disiapkan," kata anak ketiga Djoko Pekik, Inten Lugut Lateng, saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).

Inten menyampaikan bahwa jenazah ayahnya menurut rencana diberangkatkan dari tempat kediaman di Sembungan, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, menuju ke Taman Makam Seniman Giri Sapto sekitar pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, maestro lukis asal Jogja, Djoko Pekik meninggal dunia pada Sabtu (12/8/2023) pagi. Ki Djoko Pekik menghembuskan nafas terakhir pada pukul 08.19 WIB di RS Panti Rapih Yogyakarta.