Tabrak Pembatas Jalan saat Menikung, Pemotor Terjungkal Ke Jurang

JAKARTA - Seorang pemotor terlempar ke dalam jurang sedalam 5 meter usai sepeda motor yang ia tungganginya menabrak pembatas jalan, Minggu (13/8/2023). Sementara rekannya terkapar di tengah jalan dengan sejumlah luka.

Kanit Lalu Lintas Polsek Patuk, Iptu Paryadi mengatakan kecelakaan lalulintas itu melibatkan sepeda motor Honda Revo bernomor polisi AA-4267-L. Kecelakaan itu terjadi di jalan umum Yogyakarta - Wonosari Km 20 tepatnya di jalur alternatif jembatan Kalipentung, Karangsari Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Gunungkidul.

"Kecelakaan itu terjadi tadi siang pukul 10.15 WIB," kata dia.

Kecelakaan itu bermula ketika ATP (26) warga Sejiwan 001/001 Desa Trirejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Jateng. Dia memboncengkan ayahnya, K (72) di belakang. Mereka melaju dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosari.

Keduanya berjalan dari arah Yogyakarta/ Barat menuju Wonosari Timur melewati jalur alternatif Kalipentung. Mereka dengan kecepatan sedang dan sesampainya di TKP pada menikung ke kanan pengendara tidak mampu mengontrol kendaraannya.