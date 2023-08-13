Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tabrak Pembatas Jalan saat Menikung, Pemotor Terjungkal Ke Jurang

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |14:40 WIB
Tabrak Pembatas Jalan saat Menikung, Pemotor Terjungkal Ke Jurang
Pemotor jatuh ke jurang (Foto: dok polisi)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemotor terlempar ke dalam jurang sedalam 5 meter usai sepeda motor yang ia tungganginya menabrak pembatas jalan, Minggu (13/8/2023). Sementara rekannya terkapar di tengah jalan dengan sejumlah luka.

Kanit Lalu Lintas Polsek Patuk, Iptu Paryadi mengatakan kecelakaan lalulintas itu melibatkan sepeda motor Honda Revo bernomor polisi AA-4267-L. Kecelakaan itu terjadi di jalan umum Yogyakarta - Wonosari Km 20 tepatnya di jalur alternatif jembatan Kalipentung, Karangsari Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Gunungkidul.

"Kecelakaan itu terjadi tadi siang pukul 10.15 WIB," kata dia.

Kecelakaan itu bermula ketika ATP (26) warga Sejiwan 001/001 Desa Trirejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Jateng. Dia memboncengkan ayahnya, K (72) di belakang. Mereka melaju dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosari.

Keduanya berjalan dari arah Yogyakarta/ Barat menuju Wonosari Timur melewati jalur alternatif Kalipentung. Mereka dengan kecepatan sedang dan sesampainya di TKP pada menikung ke kanan pengendara tidak mampu mengontrol kendaraannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement