HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Berharap UMKM Semakin Menunjukkan Kelasnya

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |01:31 WIB
Ganjar Pranowo Berharap UMKM Semakin Menunjukkan Kelasnya
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Jawa Tengah (Jateng) menjadi salah satu provinsi yang memiliki kontribusi dalam peningkatan ekonomi nasional dalam triwulan pertama. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun berharap UMKM di Indonesia makin menunjukkan kelasnya.

Jateng tercatat sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka rata-rata pertumbuhan ekonomi melebih angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yakni 5,03 persen. Tercatat dalam triwulan ke pertama Jateng mengalami pertumbuhan ekonomi 5,04 persen.

Angka tersebut hanya kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) yang mencatat angka rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,31 persen.

"Saya kira pada triwulan kemarin, Yogya kemarin tertinggi dan nomor duanya Jateng. Ini dua provinsi yang lumayan bisa memberikan kontribusi," sebut Ganjar dalam malam puncak peringatan Hari UMKM Nasional di Pamedan Pura Mangkunegaran, Sabtu (12/8/2023).

Ganjar mengklaim bahwa UMKM yang ada di Jateng memiliki kontribusi untuk meraih angka rata-rata pertumbuhan ekonomi itu. Hingga triwulan pertama tahun 2023 tercatat ada tercatat kurang lebih 183.181 unit yang nilainya mencapai Rp 38,9 triliun dengan omzet mencapai Rp 68,7 triliun

"UMKM punya kontribusi yang cukup bagus dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang ada di Jateng. Serapan tenaga kerjanya kurang lebih sekitar 1.370.156 yang kami catat sampai hari ini," jelasnya.

Selain itu, Ganjar menuturkan sejumlah produk UMKM Jateng telah dieksport hingga luar negeri. Pada, 12 Mei 2023 lalu nilai ekspor Jateng tembus hingga US$ 2,5 miliar.

"Mudah-mudahan pembinaan akan terus bisa kami lakukan dan pertunjukan dari UMKM yang sudah berhasil makin dikenal dan dibeli oleh kita sendiri," katanya.

Halaman:
1 2
      
