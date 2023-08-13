Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Kala Ganjar Pranowo Borong Produk UMKM, dari Batik hingga Kendi

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |03:51 WIB
Kala Ganjar Pranowo Borong Produk UMKM, dari Batik hingga Kendi
Ganjar Pranowo borong produk UMKM (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop, dan UKM) Teten Masduki, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membeli sejumlah produk UMKM saat hadiri pencak acara hari UMKM di Pamedan Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu 12 Agustus 2023.

"Ini keren banget produk-produknya bagus, dan kita bisa tunjukkan bahwa UMKM yang sudah naik kelas," ujar Ganjar saat diwawancarai.

Menurutnya, secara visual produk-produk yang dihasilkan sangat bagus. Artinya, kurasi yang selama ini dilakukan cukup berhasil.

"Tinggal kami mencari kan pasar supaya jualan mereka lebih laku. Termasuk pelatihan-pelatihan digitalnya," jelas dia.

Ganjar pun mengaku bahwa dirinya membeli sejumlah barang seperti batik, sepatu dan kendi.

"Tadi ada produk sepatu dari Indonesia langsung saya beli tadi. Aslinya dari Semarang 350. Saya beli batik sepatu, kendi. Kualitas produknya bagus," beber dia.

Topik Artikel :
Ganjar Pranowo UMKM Jateng UMKM
