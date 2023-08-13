Dorong Putranya Berjuang Kejar Semester Akhir, Ganjar Pranowo: Harus Ngebut!

JAKARTA - Bacapres Perindo Ganjar Pranowo mengajak putranya, Muhammad Zinedine Alam berjuang mengejar semester akhir dalam perkuliahannya.

Ganjar Pranowo pun memberikan motivasi kepada Alam agar di akhir semester tidak loyo dan finish menjadi pemenang dalam pendidikan.

Awal mulanya, Alam bercerita telah menjalani kuliah di semester akhir dan kini menginjak tahun ke delapan. Dia pun mengungkapkan bahwa banyak hal yang harus diperjuangkan di akhir semester.

"Berjuang apa? Musti jelas disiapkan akhir mestinya ngebut, orang mau lari sampai finish itu harus ngebut," kata Ganjar dikutip dalam akun YouTube Ganjar Pranowo, Minggu (13/8/2023).

Ia pun meminta agar Alam selalu membagi energi hingga di akhir semester agar terus membara hingga menjadi pemenang dalam kelulusan.