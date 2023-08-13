Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Akui Banyak Waktu Bersama Keluarga Dikorbankan saat Jadi Pejabat Publik

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |10:32 WIB
Ganjar Pranowo Akui Banyak Waktu Bersama Keluarga Dikorbankan saat Jadi Pejabat Publik
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bakal Calon Presiden (Bacapres) Perindo Ganjar Pranowo mengakui banyak waktu bersama keluarga yang harus dikorbankan karena harus menjadi pejabat publik.

Hal ini diutarakan Ganjar sekaligus menjawab pertanyaan puteranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Dalam kesempatan bermain catur bareng sang ayah, Alam bertanya mengenai perasaan Ganjar terkait banyak waktunya yang tersita lantaran menjadi pejabat publik.

"Nah Itu yang berat. Tapi ayah pernah sampaikan ke Bunda. Awal-awal dulu sejak di DPR, ayah sampein, ketika kita berada pada jabatan publik pasti akan tersita, pasti akan terbagi," jawab Ganjar dikutip dari channel YouTube pribadinya, Minggu (13/8/2023).

Ganjar turut memberikan pengertian kepada anak dan istrinya jika langkah yang telah diambil ini tentu memiliki risiko, salah satunya mengorbankan momen kebersamaan keluarga apabila sedang menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat publik.

"Apalagi ketika ngurusnya itu rakyat, kalo ngurusnya rakyat itu gak boleh main-main. Maka kadang-kadang ya harus berkorban keluarga," ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar mengaku tetap akan mencari dan menyempatkan waktu untuk menghabiskan waktu kosongnya bersama keluarga. Semisal, dengan makan bareng atau bahkan nonton film bersama di bioskop.

"Makannya kenapa kadang-kadang ayah eh makan yuk, makannya makan bersama itu menjadi sesuatu yang asyik. Nonton yuk, nonton Barbie kek, Openheimer kek, mungkin bukan nontonnya, tapi bareng, jalan, piknik, wisata itu sebagai satu pelengkap lah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
